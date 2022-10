Las fotos ocultas de Romina, la participante de Gran Hermano que fue diputada

Con un gran pasado en la política, ex diputada del Frente de Todos y ex pareja del ex intendente de Merlo, Romina fue uno de los personajes que más comentarios generó en las redes sociales.

“Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti”, se presentó la joven antes de agregar: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”.

“Fui Diputada Nacional por el Frente de Todos. Hoy actualmente estoy trabajando en IPS, junto a la presidenta Marina Moretti. Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter, y hoy lo sigo haciendo obviamente con muchísimos menos recursos, pero trato de hacer lo que puedo, lo que esté a mi alcance”, contó la participante.

En sus redes sociales, la joven tiene fotos con varios referentes del gobierno nacional, como la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Daniel Gollán, Victoria Tolosa Paz, entre otros.

“Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”, siguió presentándose.

“A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda, dije ‘esta es la mía’, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar”, reveló.

