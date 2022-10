Las fotos que Guillermina Valdés hizo con sus 4 hijos por el Día de la Madre

En las fotos no solo están ellos, ya que la madre también aparece como una de las protagonistas. "En la semana de las mamás, imposible no sentir orgullo por estas bellezas", dedicó Guillermina Valdés en el posteo que realizó junto a sus hijos.

Respecto a los términos de la ruptura con Sebastián Ortega en 2010, Guillermina fue quien reveló que la relación había terminado. “Como cualquier pareja que lleva muchos años juntos, con Sebastián estamos pasando por un impasse. Nuestra intención no era que se hiciese público, pero entendemos que nuestros chicos van al colegio y que son cosas que trascienden. Y sí, te confirmo que estamos separados", confesó.

Es que, pese a que hoy en día los muestre con naturalidad, en aquellos tiempos pretendía ser más cauta con la visibilidad de sus hijos. "Agradezco enormemente que me llamen para chequear la información, pero no estoy pasando por un momento donde me guste dar notas. No te puedo decir si es algo definitivo o no. Pero sí quiero dejar bien en claro que el vínculo con Sebas está y se mantiene en muy buenos términos. Siempre fui predispuesta a la hora de charlar con la prensa, pero insisto en que ahora no tengo nada más para decir. Muchas gracias por el llamado…", explicó en ésos tiempos.

Luego de 3 años de la ruptura con Sebastián Ortega, Guillermina inició un amor con Marcelo Tinelli. El cual duró hasta hace unos meses, ya que la pareja se separó recientemente. Producto de ese amor llegó Lolo, quien ya tiene 8 años.

Por lo pronto, Valdés buscará disfrutar lo que será el día de la madre junto a todos sus hijos para poder celebrar y pasar un momento en familia.

