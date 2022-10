La furia de Guillermina Valdés con Yanina Latorre y LAM

“La competencia del programa que le da de comer a tu hijo... me parece que no hay códigos. Marcelo no debe estar contento. Si bien no fue un problema fuerte porque no era lo que Telefe esperaba, era la apuesta del año y la competencia de él", continuó la panelista de LAM.

Quien también aportó su opinión sobre el tema fue el conductor del programa, De Brito, quien dijo: “"A mí me parece desleal ir a trabajar a la competencia, el mismo año que te separaste. Tendría que pensarlo. Si estuvo nueve años pensando cada movimiento de su vida... a ver, cuando ella se saqué la máscara ¿qué va a decir?".

A todas estas críticas, Guillermina salió a responder mediante su cuenta de Twitter posteando el siguiente mensaje: “Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón”. Tuit que la modelo y empresario publicó en respuesta un seguidor que le había avisado que la habían “matado” en LAM.