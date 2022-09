Qué hace Yanina Latorre en su casa para "desearle el mal a sus enemigos"

Si hay alguien que sabe pelear en el mundo del espectáculo de la Argentina es Yanina Latorre , tanto es así que prácticamente es difícil encontrar personajes de la farándula que no se hayan peleado con la panelista alguna vez . Las razones son obvias, a la Angelita no le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse con quién sea, dejando en evidencia a cualquier famoso que se le ponga adelante.

Pero al parecer, a quiénes son sus verdaderos enemigos, a los que odia profundamente, les tiene preparado un método muy especial de venganza, que aunque ella no lo llame brujería, es difícil no pensar en eso al explicarlo.

Yanina Latorre burjería 1.jpg

La revelación se dio en LAM, cuando Ángel de Brito le preguntó sin muchos rodeos si seguía “congelando” gente. "¿Lola sigue congelando?", consultó el conductor del programa a su Angelita.

“Obvio, la otra vez encontramos una allá al fondo. A Taboada no le congelé porque yo la quiero. A mí me funcionó muchísimo, no es muy difícil, solo funciona si nos hiciste algo malo", aseguró Yanina Latorre.

¿A qué se refiere con congelar gente?, es un método que se mencionó más de una vez en el mundo del espectáculo, se trata de poner en un papel el nombre de una persona y congelarlo. De esta manera, la persona en cuestión empezará a fallar en todo lo que intente.

Yanina Latorre burjería 2.jpg

“Te anula, te saca del radar, te puede empezar a ir mal", agregó Nazarena Vélez. "No tengo nombres de famosos, pero yo conozco gente que ponen el nombre, por ejemplo, Ángel de Brito y lo ponen en un tarro de miel para que te endulces, hay gente que hace eso", sumó Andrea Taboada.

Incrédulo, Ángel se burló de esa práctica: "Nazarena es otra que embrujó a todo el mundo, pero no sirve, toda esa maldad les vuelve en contra".