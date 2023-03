Las fotos virales de Julieta de Gran Hermano disfrazada de Barbie

Julieta es conocida por ser una gran amante de la moda y el estilo, la participante siempre está muy pendiente de sus looks, buscando siempre brillar frente a la cámara, incluso cuando no hay noche de gala, la participante busca destacar con su vestimenta.

Hace unos días, la participante también fue noticia en las redes por un nuevo episodio con su archienemiga, Coty. Al principio amigas que parecían inseparables, las participantes se terminaron peleando luego que la correntina le hiciera la espontanea a ella y a Daniela, desde entonces, a pesar de la eliminación de Coty, Julieta no puede dejar de criticar a su ex compañera.

Julieta Poggio Barbie 2.jpg

“Con Coti no me interesa tener ni la más mínima relación porque con el odio que me habló ese día... No entiendo lo que quiso hacer. Cami, nos hizo la espontánea a mí y a Dani cuando se fue Dani. Encima se va Dani y salta todo esto, lloraba cuando se fue Dani. Yo fui súper buena con ella”, aseguró en una charla con Camila.

"Se hizo la buena con vos porque no tenía a nadie con quien estar. Con nosotras no nos podía ni hablar. Ella no te quería, Cami. Es muy falsa, es la verdad. Ya está, basta con esta mina. Basta porque saca lo peor de mí. Me siento tan tonta, te juro, por haber sido tan buena con ella. Eso es lo que más bronca me da. Cuando salga no voy a hablar con ella", cerró enojada.