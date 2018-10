Las Kamikazes de corazón dorado

El beach handball, que hizo su presentación bajo esta modalidad en Buenos Aires 2018, fue sensación y se coronó también con la presea de bronce que logró el seleccionado masculino con el neuquino Nicolás Millet y los rionegrinos Nahuel Baptista y Tomás Páez de Viedma.

El día después encontró a Las Kamikazes -así se denominan, apodo heredado por las mayores- recorriendo los canales de televisión y disfrutando de los homenajes.

Gisella Bonomi, elegida mejor pivot del torneo, dijo que “ser olímpico no se compara con nada”. “Somos privilegiadas por todo lo que estamos viviendo”, contó a este diario. Para subir a la cima del podio, las chicas dejaron muchas cosas de lado. “Cumpleaños de 15 de mis mejores amigas, fechas familiares. Pero todos me apoyaron siempre y hoy se los agradezco”, afirmó Gisella.

3ª vez elegida mejor pivot

Gisella Bonomi, como ocurrió en el Panamericano de Paraguay y en el Mundial pasado, en República Mauricio, otra vez mejor delantera

3ª medalla juntas

La que obtuvieron Gisella Bonomi y Rosario Soto, que también lograron oro en el Panamericano de Paraguay y en el Mundial de República Mauricio.

El beach handball hizo su estreno de la mejor manera con un logro histórico.

“Conocí el beach gracias al árbitro de indoor y entrenador Julián Huaiquilaf. A los pocos meses me convocó Leticia Brunati (la DT de la selección)”, recordó. “Es una modalidad que disfruto más que el indoor. Es más divertida y dinámica”, señaló.

Si hubo un partido clave para sentir que podían ser campeonas en estos Juegos fue contra Hungría. “Los enfrentamientos en el main round y en las semis nos hicieron mucho más fuertes de cabeza. Nos dimos cuenta de que lo podíamos todo tras vencer al campeón del mundo, que tanto nos costó en el Mundial”, destacó.

Este año comenzó a cursar en Buenos Aires la carrera de Medicina en la UBA y hacia allí proyecta su futuro. Ser campeona olímpica fue “un sueño que veía de lejos”. Un sueño convertido en medalla dorada que hoy quiere compartir. “Todos los que formaron parte de este camino, mi familia, mis tíos, abuelos, mi novio, a todos les agradezco de corazón, y también a Julián por mostrarme el beach y a Leticia (Brunati) por enseñarme todo lo que sé y formarme como persona”, concluyó.

Con la misma emoción reflejó sus sensaciones la arquera Rosario Soto. “Esto que estamos viviendo es único. Algo sensacional. Muy difícil de describir con palabras. Un sueño que cumplimos. Todavía no logramos caer en la realidad”, dijo en un repaso rápido de las últimas horas.

“Apenas se me escucha. Me he quedado sin voz, lo cual refleja el aliento de cómo nos apoyamos entre nosotras”, apuntó. “Estoy muy feliz por haber podido llegar a cumplir uno de mis sueños más grandes. Vivimos este proceso con mucha ansiedad y hoy nos toca disfrutarlo”, cerró.

Nicolás Millet Bronce con el equipo de varones

1. ¿Cómo vivís este momento?

Es impresionante, increíble todo lo que me dio este deporte. es único, algo que no me esperaba. Siempre hice handball en el CeF n° 1. Al beach llegué gracias a una concentración a la que me invitaron en un equipo Fly Summer.

2. ¿Están conformes con el bronce?

Queríamos la medalla de oro, ese era el objetivo. Pero bueno, se nos escaparon un par de partidos y no se pudo. Pero igual estamos felices. Decepcionados nos íbamos a sentir si no lográbamos ninguna medalla.

3. ¿Te costó ganarte el lugar?

Como entré tarde, tuve que pelear desde abajo, pero busqué mi lugar donde tenía que hacerlo, en la defensa. La gira que hicimos por Brasil fue decisiva. esta medalla es para mis compañeros, la escuela y mi familia.