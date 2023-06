Las opciones que tiene Boca para el futuro de Villa

Sebastián Villa no continuará en Boca y buscan definir su futuro

Tras la sentencia que finalmente dictó una condena de dos años y un mes, aunque por el momento no irá a prisión ya que es excarcelable. De todos modos, Boca confirmó que no seguirá contando con el delantero colombiano, que inmediatamente regresó a su país natal y no hay novedades sobre su futuro deportivo.