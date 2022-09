Las penurias económicas que vive Paola Krum

Fue entonces que Rodrigo Lussich le preguntó si alguna vez sintió "e so de no poder caminar por la calle? Porque hacían 30 puntos de rating en ese momento”. La respuesta de Paola fue “no, no sentí eso nunca" . En este sentido, expresó que le gusta llevar una vida tranquila, en la que no pierde las cosas cotidianas y que es "lo más normal posible".

PAOLA KRUM PENURIAS ECONÓMICAS.mp4 Paola Krum contó en Socios del Espectáculo cuál es su realidad económica más allá de la fama y el éxito.

Por eso se mueve en medios de transporte público. “Me acuerdo de estar embarazada y que andaba por la calle, porque a mí me gusta la cosa común, caminar y también viajar. A veces me sorprendo cuando veo que alguien me está mirando, voy bastante ajena a eso... Y bueno, porque a veces no tengo un mango”, se sinceró, para luego seguir explicando que la vida de los actores no es como la imagina el público. "Hay un prejuicio de que los actores, y sobre todo a los que les va bien, tienen mucho dinero, cuando no siempre es así. Yo considero que me va bien gracias a Dios, pero es muy inestable. Te va bien y después nada, de pronto te vuelve a ir bien, entonces tenés que ahorrar”, continuó.

Fue así que confesó que la propuesta de protagonizar El primero de nosotros, junto a Benjamín Vicuña, le llegó en el momento justo. “Yo estaba desesperada, realmente era un momento de mucha incertidumbre donde no sabía qué iba a pasar con la profesión en plena pandemia y dije: ‘no puedo tener tanta suerte'. Porque encima estaba buenísimo, muy bien escrito y no dudé en aceptar”, recordó Krum.