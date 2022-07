Las primeras fotos de Ángela Leiva con su nuevo novio

angela uno.webp Ángela Leiva.

“El no blanqueo de él tiene que ver con esto de la ex de él embarazada”, dijo Luli Fernández en Socios del espectáculo (El Trece), explicando que la ex del músico, de nombre Ornella, está transitando un embarazo ya bastante avanzado del cual la cantante de cumbia no estaba ni enterada.

Aunque fue la propia Ángela la que desmintió una parte de esa versión. “Sí, es verdad, él está muy feliz y yo muy feliz por él. Se enteró cuando ya estaba separado de la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”, confesó en ese mismo programa.

“Me confirma Ángela Leiva que están perfectamente bien, súper enamorados, que es una relación reciente por lo que llevan poco tiempo”, agregó Mariana Brey en el programa de El Trece.

Con esto queda atrás el otro rumor amoroso de Ángela, que fue vinculada con Esteban Lamothe cuando comenzó a emitirse La 1-5/18.

“¿Yo con Esteban? No, me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage. Esteban es un loco bárbaro, eso nada más voy a decir, pero un divino”, dijo en su momento al respecto y lo ratificó ahora con su nueva pareja.