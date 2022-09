Las primeras fotos de la novia de Felipe Fort: se llama Priscila y tiene un trabajo particular

Fellipe Fort de novio 1.jpg

“Mucha gente me pregunta esto porque nunca me vieron con nadie. Me he visto con gente y he tenido relaciones, pero como siempre está muy presente mi inseguridad y mi temor de que la gente me use o se me acerque por la plata o la fama, me ocupé de mantener ocultas mis relaciones”, había contado Martita. Un pensamiento que su hermano Felipe parecía compartir, ya que nunca se lo había visto con nadie.