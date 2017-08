Un video en Esquel muestra que Santiago Maldonado estuvo en el corte de ruta del 1 de agosto, cuando la Gendarmería reprimió la manifestación mapuche.

Esto da por tierra la teoría del Gobierno, que afirmó que Maldonado fue herido el 21 de julio por el puestero Evaristo Jones y que la lesión impidió que esté en el corte del 1 de agosto.

Embed [VIDEO] Las imágenes que prueban que Santiago Maldonado estaba el día de la represión de Gendarmería pic.twitter.com/3Eiideq7vJ — PORTAL DE NOTICIAS (@NotiPortal) 29 de agosto de 2017

"Las siguientes imágenes son una copia del material presentado en la Fiscalía del Juzgado Federal de Esquel el día 24/8. Se aporta un SMS desde el teléfono de Santiago el día de su cumpleaños el 25 de Julio, el siguiente video donde se ve a Santiago en el corte de ruta del 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen, y los detalles de la vestimenta y la gorra que fuera hallada por la PSA dentro de la comunidad en el allanamiento del 5/8/2017", consta en el expediente.

La abogada de la familia del joven artesano, Verónica Heredia destacó que continúan aportando todos los elementos necesarios para encontrar al joven oriundo de 25 de Mayo y criticó el accionar de la fiscal federal, Silvina Avila, y del juez federal Guido Otranto por no explicar los pasos a seguir en la investigación.

“Yo no sé qué es lo que está haciendo la fiscal para encontrar a Santiago. No tienen diálogo con nadie y no permiten que la familia tenga conocimiento de lo que está pasando. La fiscal pidió 10 días más de secreto de sumario, pero debería tener un poco más de consideración con las personas que están sufriendo” en diálogo con El Patagónico.

“Tardó más de 20 días para darse cuenta que el caso de Santiago es una desaparición forzada. Podría darse cuenta que nosotros queremos encontrar a Santiago con vida y no enterarnos por las noticias si secuestraron (teléfonos) celulares o una computadora. La fiscal y el juez tendrían que aportar más discreción con la familia Maldonado”, criticó.

Además, la defensa se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que tiene “una fuerte convicción" de que Gendarmería Nacional no es responsable de la desaparición de Maldonado.

Santiago Maldonado en la protesta

"O la ministra desconoce el expediente o miente. Porque el 1 de agosto a las 19:10 horas hay una mujer que denuncia que Santiago fue privado de su libertad por Gendarmería. Es mentira que hayan pasado más de 36 horas y de repente, de la nada, aparece una denuncia", sostuvo.

Heredia subrayó que “no puede haber ninguna búsqueda en conjunto si la ministra niega la desaparición forzada de Santiago, y pretende que está perdido o extraviado. Jamás se va a sentar la familia hasta que el Estado reconozca que Santiago es víctima de desaparición forzada”, argumentó.

