Las redes destrozaron a Tinelli por burlarse de Rodrigo Noya

Uno de los pasajes más comentados del envío fue la previa del actor de El Marginal 2, quien tuvo que responder la intensa indagatoria del Cabezón, sobre sus "secretos de seducción".

El joven que pasó de ser un niño prodigio de la televisión a estar involucrado en noticias sentimentales tras la separación de la madre de su hijo, se prestó al juego y hasta contó el consejo que le dio hace un tiempo Pampita para que aplique a la hora de lanzarse a la conquista.

"Usted es un galán. Está de novio, si no le iba a presentar a Pampita", le dijo Tinelli luego de que el ex Agrandadyto se luciera con su performance. "Es hermosa. Me invitó a su programa y charlamos un montón, de la vida, de todo… Me dijo que a la mujer que gusta que la escuchen. Yo esas cosas las retengo", señaló Noya.

Más allá de la buena onda que tuvo el joven actor frente a las cámaras, los televidentes acudieron a las redes para manifestar su malestar por las "gastadas" que le dedicó el conductor al actor.

Embed

"Lo está re boludeando, pobre pobre. Tan típico de Tinelli", "Alguien que le diga a Tinelli que burlarse y ningunear a la gente NO es gracioso", "Rodrigo Noya super educado.. Tinelli siempre burlandose de la gente.. No estamos mas en los 90.. Ya no es gracioso", "Que infumable Tinelli burlándose de toda la gente que mete en su programa, cuando alguien lo va a mandar a la mierda????, "Che, hasta cuando van a seguir boludeando y burlándose de Rodrigo Noya por su físico? Hasta Tinelli lo hace, Dios son un asco", se quejaron algunos tuiteros.

Embed

Más allá de las bromas y cargadas, Noya demotró sus dotes de baile en la pista y terminó cosechando unos de los puntajes más altos de la ronda: 23 puntos.

Embed

Antes, Marcelo hizo un acting ante la llegada tarde de Florencia Peña y luego la retó por mirar los mensajes que le llegaban al celular.

Más tarde, cuanto Peter Alfonso y Fer Metilli estaban en la pista, tuvo un ida y vuelta con la coach de la pareja, quien terminó cantando a capela. El episodio, que contó con el habitual humor del cabezón, fue criticado por parte de la platea televisiva que se casó de los chistes a fuerza de ninguneos.

Otros internautas repudiaron que en un pasaje del programa, Tinelli señalara que el mejor estado de una mujer es cuando está embarazada.

Embed tinelli diciendo q el mejor estado de una mujer es cuando esta embarazada es el verdadero que le pasaba — valentina (@valeeee__) 9 de julio de 2019

Embed Tinelli plis te lo pido! Lo histérico q estas???? Nadie te lo dice de tu familia??? Ya sos un viejo choto! Todo te molesta en el programa y no lo disimulas!!! ♀️ — maria jose belli (@majo_belli) 9 de julio de 2019

Embed Vi 5 minutos de Tinelli y casi me muero del asco que me transmite como persona. Dijo 3 frases y ninguneó como a 100 personas, enfermo — .αяια∂иα (@ariadnabiava_) 9 de julio de 2019

Embed En serio hay gente que sigue mirando Tinelli? — Lucas⚡ (@ZelerLucas) 9 de julio de 2019

Embed "Que mejor estado de una mujer que estando embarazada" Tinelli de mierda te amo, pero esos comentarios atrasan bandaaaaaa. #SuperBailando2019 — fracasa2 (@grullagug) 9 de julio de 2019

Por si fueran pocos los posteos que el lunes por la noche cargaron contra el Cabezón, este martes algunos tuiteros le pasaron factura por reírse en su programa de ex presidente Fernando De La Rúa, quien falleció en este martes a primera hora de la mañana.

Embed Se murió de la Rúa. Uno peor, al cual no le tocan el culo, le dejó la presidencia. Hizo desastres. Y en la tele, Tinelli no hacía otra cosa que hacer chistes sobre el, con picos de rating, mientras el país se prendía fuego.

No cambió nada, no? — (@j3yj3y14) 9 de julio de 2019

Embed Imagino que Tinelli irá al velorio no ?? — ENRIQUE EBENE (@quiquebene) 9 de julio de 2019

Embed QEPD ! Y todavía no vi al impresentable de Tinelli pedir disculpas por ridiculizarlo! Lo dejamos solo! Que nos sirva para recapacitar! — monica campi Raies (@monimandy) 9 de julio de 2019

Embed Es Tinelli y la sociedad de mierda que le dio importancia a que el Presidente no supiera xq lado salir del estudio, cuando es el descerebrado del conductor quien debió acompañarlo, o mofarse pq no supiera el nombre de la mina q en ese momento era la mujer de este infame — Cristina A. (@crissuperann) 9 de julio de 2019

Embed ¿Ya salió el tuit de Marcelo Tinelli despidiéndose de De La Rúa o va a subir la imitación de Freddy Villarreal? — Ignacio²² (@_NachoTorres22_) 9 de julio de 2019

LEÉ MÁS

El día que De La Rúa la pasó mal en el programa de Tinelli y fue "salvado" por el Oso Arturo

Marley ganó la última gran batalla pero bajó su rating