Entre los aspectos que no podían faltar en su charla estuvo la posición del 5, puesto en el que él se desempeñó a lo largo de su carrera. “La Selección no tiene un 5 recuperador ni un 5 posicional táctico. Este se encarga de ocupar los espacios que dejan los laterales cuando pasan al ataque”, analizó el ex entrenador del Millonario.

Y, en este sentido, expresó que al técnico “se le descompensó un poco la zona media en cuanto a los jugadores con los que contaba en ese lugar”, en referencia a las molestias de Biglia y Banega, lo que hizo de la convocatoria de Enzo Pérez una necesidad para el DT.

Respecto del debut de la Albiceleste y los presentimientos que tiene en cuanto al desarrollo del cotejo, subrayó con optimismo: “Las selecciones europeas le tienen temor a Argentina. Saben que es un equipo que te va a sacar la pelota y va a intentar atacarte, entonces es un rival incómodo”.

Pero el optimismo también está basado en una condición previa que, para Astrada, debe alcanzar la Selección para conformar un equipo. “Lo importante es que el conjunto, dentro de la cancha, tenga la misma idea de juego y se maten el uno por el otro”, señaló el Jefe.

Sus proyectos a futuro

En cuanto a su futuro, el ex jugador, que tuvo sus últimas experiencias con el buzo de DT en equipos como Colón, Argentinos Juniors y Atlético Rafaela, aún no tiene una respuesta clara.

Sobre este punto, Astrada sostuvo: “Me tomé un tiempo de descanso”. Y resaltó que ahora se está “abriendo para retomar la carrera de técnico y analizar bien los ofrecimientos”.