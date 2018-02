Pese a restricción de acercamiento, las advertencias de violencia, la denuncia de abuso de la hija de Karina que pesaban sobre él, Muñoz se acercó a las mujeres con el fin de asesinarlas. Con un cuchillo las atacó a puñaladas, primero a la nena y luego a su madre, con la intención de que Karina viera cómo él le arrebataba la vida a Valentina, y después de hacerla sufrir, la asesinó a ella también.

Una pieza clave para desentrañar la escena del crimen fue la voz de Estefanía de la Costa, vecina de Las Ovejas. Ese día, ella iba caminando detrás de Karina y Valentina.

"Empiezo a escuchar gritos de mujeres y creí que era una pelea. Me acerco y estaba Lorenzo Muñoz agarrando a la nena del pelo y le pegaba en la espalda. Pensé que eran golpes de puño por lo que saqué el celular y comencé a filmarlo para intimidarlo. Pero le siguió pegando en la panza y en el pecho. Karina en un momento le dijo ‘No Lorenzo, no' y ahí él le pegó una puñalada a ella en las costillas. Fue en ese momento que veo que es un cuchillo y como él me vio y me conoce de toda la vida, salí corriendo aterrada de que me fuera a atacar a mí”, relató a LM Neuquén.

Hugo, otro testigo, también aportó con su testimonio a la causa. Alcanzó a ver cómo Muñoz le asestó varias puñaladas a la nena y a la madre. "La nena murió instantáneamente no alcanzó a perder sangre, la madre perdió un poco de sangre", relató Hugo.

Dijo que luego le pidieron a una señora que vaya a la Policía. "Al minuto llegó un oficial y el loco (por Lorenzo Muñoz) iba corriendo a 500 metros, lo alcanzábamos pero el policía no se animó, quedó en estado de shock, nosotros le decíamos que vayamos pero el esperó los refuerzos. Después llegó una enfermera, le tomó el pulso y se largó a llorar", aseguró el testigo.

La propia fiscal ratificó que de la autopsia surgió que la nena recibió nueve puñaladas y su madre, seis. Todos en el pueblo hablan de un crimen que fue planificado y premeditado.

El año pasado Karina lo denunció a Muñoz por el abuso de su hija de 11 años. En noviembre la Fiscalía lo acusó por abuso sexual simple y le impuso una restricción de acercamiento.

Medida que viola en dos oportunidades en enero cuando la amenaza en la vía pública. En esa ocasión le dijo en tono intimidatorio: "Que Dios te bendiga".

El viernes 23, Muñoz tenía una audiencia en la que probablemente se le hubiera pedido su prisión preventiva por haber violado la restricción de acercamiento hacia su ex, tras haber sido acusado de abusar de Valentina cuando los tres convivían.

Marisa, la pareja anterior a Karina con quien el asesino convivió 19 años y tiene dos hijos con él se estremeció al enterarse del crimen. "Cuando me enteré del doble femicidio, le eché la culpa a la Justicia. ¿Por qué esperaron que pasara semejante tragedia para tomar cartas en el asunto? Cuando las mató, la Justicia nunca me llamó para avisar, ni alertarme de nada, siendo que yo me había separado de él por violento”, enfatizó la mujer. Le había advertido a la Justicia que temía por la vida de los hijos que tienen en común por su carácter violento, por ser alcohólico y ser víctima de celos constantes.

Por su parte, tres de las hermanas del doble femicida, Argentina, Graciela y Laura Muñoz aseguraron que ellas no lo están encubriendo. "Lo hizo, no lo creíamos capaz de hacer esto", dijo Laura al referirse al aberrante crimen. Aunque las hermanas se mantuvieron reacias a creer que fuera también autor de los abusos a la hija de sus ex.

Por estas horas, Muñoz tiene a toda la Policía de la provincia buscándolo por tierra y aire. Pero pese a los esfuerzos desplegados en el rastrillaje, aún no aparece.

