Luego Yanina redobló la apuesta y reveló que tiene una amiga en Merlo que le contó que "no existe la cuarentena".

Lo justificó

"La gente toma mate, va a la casa del vecino. Son vacaciones eternas. Hacen asados... ¿Y se la agarran con esa pobre señora por diez minutos de sol enfrente de su casa? La banco a la señora. Es como el que pasea al perro", reveló Latorre.

Feroz cruce

Andrea Taboada le salió al cruce asegurando que mucha gente está haciendo grandes esfuerzos: "Mucha gente al igual que Sara quiere salir a tomar sol, pero no lo hacen porque no se puede". Acto seguido, Yanina argumentó: "Lo que irrita de Sara es que es una señora de Barrio Norte, irrita que es rica, porque si hubiera sido una señora de un departamento chiquitito, a mí me pasa eso". Furiosa aún, Taboada la atacó: "¡Qué tiene que ver! ¡Es un prejuicio tuyo lo del tema del dinero, querida!".

"Si hubiera sido una Sara en un barrio humilde no la agarra nadie", cerró la esposa de Diego Latorre.

