Andy.jpg

Entonces, Yanina acotó: “Tenés razón. La soberbia que maneja Andy Kusnetzoff…ufff”. Y cuando Ángel de Brito -el lunes regresó a la conducción después de estar en cuarentena por regresar de un viaje desde el exterior- le preguntó, sorprendido, “¿Andy es soberbio?”, ella no dudó en responder: “Soberbio es poco”.

Embed

“Eso es horrible”, insistió Tartu para continuar pegándole al conductor de Telefe. “Ahí sí que es un momento de soberbia en el cual decís: ‘Señor, usted no puede hacer eso, no soy imprescindible’. Córranse, pongan una película”, arremetió el periodista. Y para cerrar el tema, redoblando la apuesta, disparó: “Pongan un PH viejo, divertido. Y no pongamos a cinco guardias de Prosegur... ¡es una gilada eso!”.

El sábado Kusnetzoff grabó su programa junto a Chano, Ángel Di María, Jorgelina, esposa del futbolista, Lali Espósito y Leo Sbaraglia, alcanzando los 12,4 puntos de rating, pero con un programa más corto, sin charla en la mesa y con menos soltura e intercambios que de costumbre.

LEÉ MÁS

Subcampeón de GH fue detenido al difundir fake news del COVID-19

Los estrenos de cine que se postergaron por el coronavirus