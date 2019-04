Laurencio Adot, tras su ACV: "Estuve tres días muerto"

“Fue lo más fuerte que me pasó en la vida porque es un momento de tanta paz, no me quería ir. Teresa Calandra, que tuvo problemas del corazón, me dijo ‘a mí me vino a buscar mi ex marido’”, agregó asociando su caso con el de la reconocida modelo.

El diseñador recordó que se dio cuenta de que estaba sufriendo un ACV luego de llegar a su casa del gimnasio. “No tenía fuerzas para hablar ni caminar. A los 20 minutos llegó mi pareja y me llevó al hospital”, relató. “Para la recuperación lo que se requiere es tiempo. El tiempo es oro. Yo estuve 20 minutos desde que se originó hasta que me atendieron. A mí me quedó la parte derecha inmovilizada, pero de a poco la voy ejercitando”, dijo y se culpó por lo sucedido porque descuidó la toma de las pastillas para la hipertensión.