"Fue posterior a las versiones. Esto fue una circunstancia que no tuvo nada que ver. Vos me preguntaste un tiempito atrás y yo te dije que no. No lo habíamos hablado. Una noche lo hablamos de manera virtual, como se puede, y tomamos la decisión", aclaró Fernández.

"Tenemos mucho amor pero también tenemos mucho amor propio cada uno de los dos. Por eso dijimos esperemos a que todo esto pase y hablaremos en persona, para ver si tenemos ganas de seguir acompañándonos o no", reveló. "No podría ponerle un título al distanciamiento. Es un subibaja de emociones constante", agregó.

"En otro momento hubiera hecho mil cosas para no pensar, pero estoy entregada ala situación", dijo Laurita luego de reconocer que lloró bastante en los últimos días y que la cuarentena la obligó a vivir más a flor de piel las emociones desatadas por la separación del actor.

Los indicios de la crisis arrancaron a principios del mes de marzo, cuando al terminar la temporada marplatense de Departamento de soltero Laurita Fernández viajó a Nueva York sola. De hecho, en diálogo con Ángel de Brito, la actriz señaló que unos de los desencadenantes de la ruptura fue ese viaje a Estados Unidos donde se dio cuanto que, por la relación, estaba relegando varios aspectos de su vida que la apasionan.

En otro tramo de la nota manifestó que la distancia impuesta por la cuarentena fue una oportunidad para pensar qué les pasaba con la relación. Cabe recordar que ella abandonó hace unas semanas la casa de Cabré. Al parecer la convivencia en contexto del aislamiento por el coronavirus no había sido nada simple. Ella misma lo había reconocido en diálogo con sus seguidores de Instagram, dónde entre otras cosas había asegurado que se venía una ola de divorcios post encierro.

"Para mí el viaje fue muy revelador en cosas personales. por ahí afectó la convivencia, por ahí no. Por ahí tiene que ver con algo de la personalidad de cada uno. Cada uno sabe lo que le hace bien y por más amor que haya a veces es mejor tomar una distancia y extrañarse para ver qué pasa con esa decisión", dijo.

"Me permito mis licencias estando sola", contestó con humor, cuando De Brito le preguntó si ahora se hace la cama, recordando la polémica que se generó hace un tiempo cuando contó en una nota que compartió con el actor que él la retaba porque no hacía la cama. No obstante, agregó que ella es muy ordenada.

"No fue un noviecito, sin desmerecer nada, pero era una relación muy importante. No me arrepiento de nada de lo que expresé porque lo siento. Cuando uno no se siente del todo cómodo, lo mejor es tomar cierta distancia y después ver cómo seguimos. Me costó tomar la decisión, más en esta situación porque no tenés gente cerca para poder hablarlo", concluyó.

Por otro lado, Laurita señaló que se comunicó con Fede Bal para enviarle un mensaje de aliento por su enfermedad y agregó que no descarta regresar al "Bailando", el certamen de baile televisivo donde trabaja su ex pareja, Federico Hoppe.

