Los festivales de cine se unieron y van por Youtube

Fecha

We Are One: A Global Film Festival es el nombre del evento organizado por la plataforma y la empresa Tribeca Enterprises, que contará con la colaboración de los 20 principales festivales de cine, incluidos los de Cannes, Toronto, Sundance, Berlín, Tribeca, Venecia y San Sebastián. El histórico evento se extenderá entre el 29 de mayo y el 7 de junio de 2020, y estará disponible en la web We Are One. La programación gratuita, que no mostrará ningún anuncio, incluirá largometrajes, cortometrajes, documentales, música, monólogos de comedia y debates.