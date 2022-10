Laurita Fernández contó cuándo se dieron el primer beso con Peluca, su nuevo novio

Laurita Fernández Peluca 1.jpg

"¿Como comenzó todo con Pelu? porque se los ve muy bien", preguntó el notero de LAM en un mano a mano con la conductora. "Nos empezamos a conocer a raíz de hablar y bueno, y el primer beso fue en el boliche donde me sacaron la foto", reveló la bailarina.

“¿Son novios ya?”, preguntó nuevamente el cronista. Sorpresivamente para todos, Laurita Fernández decidió por fin responder esa pregunta.

"Si, que se yo, es un balance hermoso", aseguró provocando la alegría del periodista al escuchar la afirmación: "El me llamó para cubrir por 15 días a Guido y derivó en cosas hermosas, tanto profesional como laboral, así que muy contenta".

La realidad es que la conductora había asegurado que no quería ponerse de novia muy rápido, luego de su última separación con Nicolás Cabré. Sin embargo, al parecer el amor golpeó la puerta y la bailarina decidió dejarlo pasar.

Además de su nuevo romance, Laurita habló de su futuro profesional, más precisamente al alejamiento de su programa de radio, algo que sorprendió a todos.

"Me voy esta semana, hay proyectos que no coinciden ni con la radio ni con los horarios y a mi me cuesta un montón irme, pero lo hable con todos y decidimos que lo mejor era terminar unos días antes del mundial para poder tener un tiempo de descanso", explicó.