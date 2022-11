Laurita Fernández contó por qué no quería empezar su romance con Peluca

En una entrevista, Laurita se sinceró como nunca sobre su relación con Peluca Brusca y contó porque al principio no quería salir con él.

Profundizó cómo es Peluca y qué es lo que llamó la atención de su pareja. “Yo soy relajada a la hora de vivir el día a día y encontré a alguien que vive de la misma forma. Eso a mí me gusta. Me siento acompañada, también acompaño y nadie interfiere con nada. Es importante porque el otro tiene que entender las aristas más lindas y complicadas de la profesión”, reveló Laurita.

Laurita Fernández burca 1.jpg

Sobre cómo se fue dando su relación, la bailarina admite que en un principio ni se le había pasado por la cabeza, pero luego de encontrarse con él una vez fuera del trabajo, se dio cuenta de su atracción por su productor.

“Se fue dando. La verdad es que todo el año hablamos porque yo estaba muy metida en el programa, tal como te decía hace un rato. Somos dos fanáticos del trabajo que estábamos involucrados todo el tiempo”, arrancó su relato Laurita.

“Empezó a pasar que hablábamos más de lo común, me preguntaba cómo me iba en otros trabajos y, a partir de ahí, nos dimos cuenta que nos gustaba la compañía del otro. Un día nos encontramos fuera del trabajo… y de pronto vi a alguien que no estaba viendo. Alguien a quien quizás esquive mirar todo el año”, explicó antes de asegurar: “Hoy la verdad es que es una persona hermosa y agradezco a la vida haberla conocido. Yo soy muy feliz”.

Laurita Fernández burca 2.jpg

Sin embargo, al parecer esto no fue siempre así, ya que la conductora se había negado la primera vez que él la invitó a salir.

“Cuando me invitó por primera vez a vernos en privado le dije que no daba por quiénes somos y el rol que ocupamos cada uno en el programa. Lo negamos, lo negamos y lo negamos hasta que dijimos ‘no le estamos haciendo mal a nadie’ y ahí nos relajamos”, cerró.