Laurita Fernández le suelta la mano a Marcelo Tinelli

El gran indicio lo dio ella misma en las redes sociales, cuando bromeó con Lizy Tagliani, conductora de Telefe, y el mismísimo Darío Turovelzky, director de contenidos globales de Viacom.

“Si el finde me dan libre te voy a ver. Espero tengas un lugar en tu casa, si no me voy después de la función a bailar por ahí y me vuelvo jaaaaa”, le avisó Lizy Tagliani a Laurita, dado que la blonda está haciendo temporada en Mar del Plata con Sugar

“Siiiiii te cobijamos en casaaaa!!!!!!!!! Dale vení! Y metemos topless en el mar. Ojalá @ darioturo te de el finde libre jaaa”, le respondió la bailarina a la comediante, arrobando al jefe del canal de las pelotas

“Vamos a pensarlo. Hagamos un trueque. @lizytagliani va a MDQ y vos @laufer4 venís al programa de ella en @Telefe!!!”, agregó Turovelzky. ¿Desde cuándo hay tanta confianza entre ellos?.