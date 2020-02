Después de contar que su amistad con Laurita Fernández había llegado a su fin, Pepe Ochoa fue notificado que no continuaba su labor en CNNRadio, emisora que compartía con su ex amiga. Consultado por Intrusos sobre si la bailarina tuvo algo que ver en la decisión de la radio, Pepe respondió picante: "Ya nada me sorprende, yo la vi hacer cosas peores. Me da la sensación de que puede ser o no".