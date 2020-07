Laurita le cerró la puerta a Cabré y expuso sus días de abstinencia

Sin rodeos, la bailarina explicó: "La verdad es que tuvimos una charla y hay mucho amor. Es una persona a la que no dejo de querer de un día para el otro, eso lleva su tiempo y su proceso. Cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Cambió su proyecto de vida por completo. Y yo, honestamente, no sé cuál quiero que sea el mío, quiero ir viendo qué me pasa, pero sí sé que no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes".