Lavagna, quien construye el espacio denominado “Consenso 19”, aprovechó para rechazar de plano el sumarse a Cambiemos.

“Claro que no -dijo Lavagna-: el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica primero debe resolver sus problemas internos”, dijo el ex ministro de Economía de Duhalde y Néstor Kirchner, quien también cuestionó a Cristina Fernández y su idea de impulsar un “contrato social” al señalar que “si las promesas no se corresponden con los antecedentes en la vida pública y el ejercicio de la función, no tiene sentido.

Lo que yo propongo es repetir de alguna manera el gobierno de unidad nacional de 2002, con Eduardo Duhalde, la mesa del Diálogo Argentino, con el impulso de la Iglesia y los sindicatos, que crearon las condiciones para salir del hueco negro en el que estábamos”, recordó Lavagna.