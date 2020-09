Le cambió el nombre a Harry Potter y vende los libros a 20 mil pesos

https://twitter.com/tatexh0od/status/1303598273392005120 El pelotudo de Santi Maratea esta vendiendo a 20 LUCAS los libros de Harry Potter pero en vez de decir "harry" dicen "concha".

Esta gente no se cansa de hacer el ridiculo?

"Para los que no entendieron dejo para que vayan a ver la página pero son básicamente los siete libros de Harry Potter pero cada vez que dice la palabra Harry, está tachada y arriba dice concha", explicó el instagramer en una historia, para luego bautizar su iniciativa como "la primera obra del Santu".

Ahora soy artista ok? View this post on Instagram Ahora soy artista ok? A post shared by Santi Maratea (@santimaratea) on Aug 23, 2020 at 9:26pm PDT

"O sea, ¿ustedes entienden que yo me tomé una semana del trabajo para hacer esto? Fan de mi vida. Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando pero hace dos semanas dije me convierto en artista y me convertí en artista, hice una obra de arte, boludo, ya está... la segunda sorpresa es cuando vean el precio de las obras de artes", agregó en otro video.

Igual ya estaba cancelado ♂️ View this post on Instagram Igual ya estaba cancelado ♂️ A post shared by Santi Maratea (@santimaratea) on Sep 8, 2020 at 5:26pm PDT

"Cada obra sale lo mismo aunque hay libros más grandes que otros y entendiendo la situación del país hice los pp (precios populares). Dije voy a cobrar la obra lo que sale, ni más ni menos: 20.000 lucas cada libro con envío gratuito", concluyó.

Segundos más tarde, y luego de vender su primer libro, Maratea se convirtió en tendencia en Twitter bajo el hashtag #MarateaLadrón.

Pese a las críticas, Maratea grabó un video celebrando la segunda venta de sus libros de Harry Potter y manifesfó: "No voy a dar explicaciones de lo que hice. Lo que hice es una falopeada y me chupa....Lo quería hacer y lo hice. Y dos personas ya lo compraron, listo! Me salió bien, I´m sorry". "Si una de las intenciones del 'Concha Potter' era generar enojo, entraron como un caballo porque el 'hate' (odio) ¿ por dónde iba a venir? Por el precio: 20 mil pesos. Lo que yo me pregunto, es ¿quién puede decir cuánto vale una obra de arte?.. nadie. Sin embargo, hay gente que le da valor a las obras y te dicen cuánto las tenés que cobrar".