Le dispararon y se salvó por un paquete de figuritas

El hecho ocurrió ayer por la tarde en la calle Fermín Martín, sin número, del barrio IPV-Argüello en Córdoba capital. Allí dos ladrones armados intentaron robarle la moto Honda Falcon 400 a Pablo Molina, empleado municipal que hacía cinco días la había comprado.

El hombre forcejeó con uno de los asaltantes, que le disparó cinco veces: tres balas le pasaron cerca de las piernas, una le rozó el casco y la otra dio en el bolsillo de la campera, a la altura del abdomen, y quedó incrustada en el mazo de cartas.

"Mi hijo me había pedido una cajita de figuritas, ayer me las pidió y hoy se las traje de recuerdo y las quería llevar a su casa para jugar con el hermano, pero me quedaron en el bolsillo", contó Molina al diario La Voz de Interior.

Los ladrones, al ver que un patrullero llegaba al lugar, escaparon en la moto en la que se movilizaban, sin concretar el robo. El caso es investigado por la comisaría 14 bis y la Unidad Judicial 19.