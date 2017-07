Todos la quieren. Sol Pérez confesó que todo el tiempo le llegan mensajes de jugadores de fútbol de todos los equipos, aunque reveló que no contesta ninguno. La chica del pronóstico de TyC Sports aseguró que con Lucas Alario “no pasó nada”. “No es mi tipo. No me tiró onda y no intenté nada ni voy a intentarlo”, dijo la rubia, que la rompe en el “Bailando”.