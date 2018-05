La secuencia ocurrió ayer cerca de las 14:20 en el estacionamiento del mayorista Makro, ubicado en Teodoro Planas y El Cholar.

“Algo raro pasó, porque no nos había ocurrido antes. No sabés cómo actuar ni cómo seguir ahora”, explicó consternado a LMN el hombre, que al momento del hecho se encontraba realizando compras dentro del supermercado mayorista.

De acuerdo con lo relatado por el comisario Henry Leppe en comunicación con LU5, el ladrón forzó la puerta del camión y extrajo un bolso en el que se encontraba el dinero. “El monto era aproximadamente de 800 mil pesos, en billetes de moneda nacional”, detalló.

Antes de que el ladrón cometiera el robo, la víctima se había acercado a su vehículo y notó que el cierre centralizado no funcionaba bien. “Siempre lo estaciono bien adelante y hoy no pude. Lo extraño fue que cuando nos bajamos la activamos y cuando yo volví, me quise ir y no funcionaba correctamente”, relató el comerciante.

Cuando volvió al camión, el hombre se percató de lo sucedido. “Revolvieron todo adentro y rompieron una caja que tenía, pero solamente se llevaron el bolso”, confió.

“Me comentaron los policías que ahora hay inhibidores”, afirmó el hombre respecto de una nueva modalidad de robo que bloquea las alarmas de los vehículos y ya se cobró al menos una víctima en la ciudad de Neuquén.

Tras el hecho, la Policía pidió al gerente del lugar los registros de las cámaras de seguridad. “Se observó a una persona que habría sido quien sacó el bolso del camión, pero estaba bastante abrigada y no se le vio ni el cabello ni el rostro”, afirmó el comisario.

Alerta: No es la primera vez que ocurren robos en ese estacionamiento, pero el de ayer fue el más importante.

