El menor de 14 años caminaba por esa zona de la ciudad cuando un delincuente con un arma blanca lo abordó y le sustrajo su teléfono celular. El malhechor no pudo ser identificado y la única seña que se reconoció es que vestía un buzo de color negro.

La magistrada no radicó la denuncia ya que su hijo no resultó lesionado en el hecho. En el robo intervino personal de la Comisaría 44. En el lugar no hay cámaras de seguridad que permitan esclarecer el robo.