Le salió mal la jodita

“Esta es la vieja historia de ‘no, Marcelo no me deja’. Ahora por esto que acaba de hacer, no sólo está autorizado, sino que usted Chato baila la salsa de a tres con Consuelo”, disparó en vivo Tinelli contra su productor.

Se quejó

Quien se sorprendió y hasta puso el grito en el cielo fue Lourdes, que quería que su pareja bailara con ella. “@cuervotinelli estoy discutiendo con mi marido en este momento, era verdad lo de la salsa con Consuelo? Yo quería que baile conmigo”, fue el reproche de la bailarina mediante un tuit. La respuesta del conductor fue más que contundente en el envío del martes por la noche: “Vamos a hacer una salsa de a cuatro. Van a bailar el Chato y Nito Artaza, además de Consuelo y Agustín”. Finalmente, el ex vicepresidente de San Lorenzo ayer terminó de cerrar su apuesta con otro tuit enviado a Sánchez: “¡Está súper confirmado con Consuelo!”.

Por su parte, y ante el reproche de su mujer y su confirmación, el Chato apenas se limitó a responder en la red del pajarito con un “¡Dios mío... Qué lío!”.