Le saquearon la casa a plena luz del día: "No puedo vivir más en esta ciudad"

En declaraciones a LU5, Ponce explicó que el robo ocurrió el viernes pasado entre las 12 y las 15, cuando un grupo de personas entró a su casa ubicada en Automóvil Club Argentino al 400 le rompió la puerta de su casa y se la desvalijó.

"Cuando llegué a las 3 de la tarde encontré destrozado el portón y la puerta de mi casa. Resulta que los vecinos no escucharon nada ni vieron nada y esto fue todo en el frente de la vivienda, porque entraron por ahí", aseguró la mujer.

Entre las muchas pertenencias que le robaron a Laura y su familia, está la notebook con la que estaba realizando una tesis. Pese a ello dijo que no le interesa recuperar ninguno de los elementos que le faltan. "Me dijeron que van a la feria del trueque a vender las cosas y que vaya y recupere las cosas ahí, pero yo no voy a ir a buscarlas. Ya está. No me importa. No quiero pasar por otro momento violento", afirmó.

"Acá no se puede vivir más. Es necesario que haya un plan de seguridad mejor. Los políticos andan en sus camionetas 4x4 y viven en sus barrios cerrados, así que esto ellos no lo saben. Esto lo sabe y lo sufre la gente común. Esto no es calidad de vida", aseguró Laura.