Lejos de Wanda, Mauro Icardi quiere conquistar a Kim Kardashian

Parece ser que Mauro Icardi dejó atrás a Wanda Nara y apunta a conquistar a una mega estrella como Kim Kardashian. Es que el delantero de Galatasaray entendió que no hay vuelta atrás con la empresaria y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella y estaría marcando el terreno en otra exitosísima mujer.

icardi_11.webp

Hace algunos días en LAM (América) la exempleada de la familia Nara-Icardi, Carmen Cisnero, tildó de agresivo al jugador de fútbol. “Mauro es muy agresivo y malhumorado”, lanzó sin filtros la mujer en el programa de Ángel de Brito.

Qué dijo la madre de L-Gante sobre el romance de su hijo con Wanda

La mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, dio una contundente respuesta cuando le consultaron acerca de que, si es o no la suegra de Wanda Nara, después de los rumores de romance entre las figuras mediáticas. Recordemos que, en las últimas semanas, el músico y la modelo dieron muchas pistas e hicieron muchos gestos que despertaron y alimentaron los rumores de una relación sentimental entre el cantante de cumbia 420 y la rubia.

“¿Sos la suegra de Wanda o es todo marketing?”, le consultó el cronista de Socios del Espectáculo a Claudia, quien respondió de manera contundente: “No hablo, como no hablo del otro tema, tampoco de este”. El otro tema del cual no habla es sobre la relación de su hijo con su ex, Tamara Báez, y los distintos escándalos que se dieron en el último tiempo.