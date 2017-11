Les pegó al árbitro y al juez de línea

“La ambulancia los asistió en la cancha y fueron a la comisaría a hacer la denuncia como corresponde”, expresó Gonzalo Escobar, secretario general de Sadra de Neuquén. “Es complicado, estamos siempre expuestos a eso”, sostuvo.

“A principios de año, en un mes tuvimos siete situaciones, y después con ayuda de la liga se pudo controlar un poco y las sanciones fueron más severas para los agresores. Pero volvió a pasar”, indicó Escobar.

“No sé cuál es la razón por la que reaccionó así, cosa que nosotros repudiamos totalmente. No apañamos ninguna actitud de ese tipo”, expresó Aníbal Mora, presidente de San Patricio, club que este año también estuvo en el foco cuando un jugador de Primera agredió a otro colegiado. “Como ocurrió esa vez, otra vez nos pusimos a disposición del Colegio de Árbitros de la liga y nos vamos a manejar del mismo modo”, indicó el dirigente.

El presidente de Añelo, quien se encontraba en la cancha, también se refirió a los incidentes en los últimos clásicos. “Lamentablemente se está viviendo esa situación en los clásicos, lo cual de parte de Añelo no compartimos. Tratamos de que no exista la violencia, es un partido más. Son cosas que no tienen que pasar en este ambiente”, manifestó.

2 Las segunda situación de violencia ante un árbitro en San Patricio.

“No se puede capacitar de no agredir a un árbitro, pero sí se puede ver a quién contratás como entrenador, lo mismo pasa con un jugador”.Gonzalo Escobar. Secretario general del Sadra de Neuquén