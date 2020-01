Lía Crucet contó que sufre de bipolaridad

Los 5 Líos de Lío: Escándalo en la familia de Lía Crucet

Ante esto, Lía le envió un video a Lío Pecoraro y relató cual es su problema de salud. “Lo único que tengo es un poco de bipolaridad. Quiero dejar tranquilo a todo el público", indicó la cantante.

Y agregó sobre su situación: "No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. He trabajado con todos los artistas y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino".

"Les voy a traer el certificado médico la semana que viene”, finalizó.

