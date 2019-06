Lionel Messi sorprendió a todos y cantó el himno ante Venezuela

Más de una vez el astro argentino fue criticado por no cantar el Himno antes de los partidos de Argentina. En 2015, en una entrevista mano a mano explicó que "Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera".