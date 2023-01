Lionel Scaloni contó por qué conquistar a su mujer fue más difícil que ganar el Mundial

Mientras Scaloni descansa y disfruta en su casa de Mallorca, España, junto a su familia, el flamante campeón del mundo habló con un medio español y contó de todo, pero algo que llamó la atención fue la historia con la española, su actual pareja.

wUaVnJQ3q_720x0__1.webp

La anécdota comenzó: “Conocí a Elisa en 2008, cuando vine a jugar. La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad: ella 30, yo 31. Yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo”.

Señalando que fue hace ya más de 10 años, continuó: “me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra…”.

En relación a como la terminó contactando señaló: “Tuve que contactar y fue difícil, ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir, pero habían pasado meses y yo ya casi que tenía que volver. Así que empezamos a hablar, a salir”.

Scaloni.webp Lionel Scaloni jugando para el Mallorca en 2008

Fue amor a primera vista, y como él debía volverse tuvo que hacer algo al respecto: “Se me vencía el préstamo y le dije ‘me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca. Me gustaría que vengas’. Y a los dos meses se vino a Italia”.

La pareja juntos tiene dos hijos, Ian de 10 años y Noah de 6. En cuanto a eso, terminó: “Tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en la isla”.