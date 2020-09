Listorti fue contra Laurita y en las redes lo tildaron de "machista"

“Te invito a que busques en los archivos también las veces que dijimos ‘perdón’ y dimos vuelta la página, por si no conocés de qué se trata eso... Es una hermosa capacidad que tienen algunas personas de reconocer errores, pedir disculpas y avanzar en la vida sin culpas y rencores”, le señaló Lourdes al chimentero a través de Twitter, aceptando lo ocurrido, pero también buscando dejar en el pasado ese episodio.

Sin embargo, el tema no quedó ahí y continúo en Hay que ver, en donde Sánchez es panelista. Queriendo darle una mano a su compañera, José María Listorti confesó que él también llegó a “caerle mal” la actual conductora del Cantando, en el momento en el que dejó a Fede Hoppe, productor de Laflia e íntimo amigo suyo, para iniciar una relación con Fede Bal.

“A mí me pasó lo mismo con Laurita. Yo me llevo bárbaro con ella, es divina y una genia. Pero me acuerdo que nos enojamos mucho con ella porque cuando salía con Fede Hoppe, lo veía triste o mal, nos enojamos con Laurita porque fue la que hizo sufrir a nuestro amigo. Porque en ese momento sí estábamos todos enojados con ella, cuando empezó a salir con Federico Bal”, arrancó su relato y siguió diciendo: “Aparte, habla bien de nosotros que veíamos mal a nuestro amigo y saltábamos por nuestro amigo. En ese momento nos empezó a caer mal porque veíamos mal a nuestro amigo. Y cuando Hoppe superó todo esto, convocó a Laurita al Bailando donde él es productor, cuando podría haber pedido que no se la lleven a ella ni a Fede Bal”.

En ese punto, José María enfatizó: “Si él no tenía ningún problema, ya está entonces. Si ya lo había sanado Hoppe cómo me iba a enojar más yo que él. Cuando vi que Fede ya estaba bien y lo había superado, bueno… No es que matábamos a Laurita, defendíamos a nuestro amigo, al que veíamos llorando, triste”.

Por último, cerró: “¿Estuvo mal o bien Laurita? No me interesa, es una cuestión de pareja. Lo veía mal a Fede y con la balanza me incliné para el lado de Fede. Después, hoy en día saludo y quiero a Laurita Fernández, me parece talentosa”.

Ante estas declaraciones, las redes estallaron en contra del anfitrión, ya que muchos usuarios argumentaron que Hoppe le fue infiel a Laurita y nadie salió a defenderla.

https://twitter.com/Rosalia11911592/status/1306362334823297030 Deja @SoyListorti ...dice hoppe QUE NO LO DEFIENDAS MAS. — No des tantas explicaciones, la gente entiende lo (@Rosalia11911592) September 16, 2020

https://twitter.com/soilai_/status/1306362007508209664 Machismo en su máxima expresión. Si Laura le mete los cuernos a Hoppe es una conchuda, ah pero Hoppe no. Basta de calificar a una mujer por si engaña o no. https://t.co/MvZ8pX2BPs — soilañ (@soilai_) September 16, 2020

https://twitter.com/adrianabravista/status/1306361795326730245 Este payaso que sino fuera x Tinelli que hace 25 años que le da trabajo se moría de hambre defiende a Hoppe, gran corneador serial ,que bastante hizo sufrir a Laura contado por Inés.Lambeta consuetudinario.Mamarracho mediático. pic.twitter.com/JIZuAdRWJB — Adriana (@adrianabravista) September 16, 2020

https://twitter.com/Vangen20/status/1306361576866353152 El machismo en su máxima expresión no le tenían bronca a Hoppe cuando la cagaba a @laufer4 con cuánta mina se le cruzará — Vangen (@Vangen20) September 16, 2020

https://twitter.com/lukasibaez2/status/1306361248066527234 Y cuando Hoppe se volteó a casi todas las bailarinas del staff nadie decía nada creo que 20 chicas que pasaron por ahí tambien pasaron por las sábanas de Hoppe así que Listorti llamate a silencio — lukas ibañez (@lukasibaez2) September 16, 2020

https://twitter.com/Vangen20/status/1306360771958525952 Uuuhhh siii el pobre Hoppe indefenso el chico tierno q la cago a ella y todas las novias — Vangen (@Vangen20) September 16, 2020

https://twitter.com/yesiina/status/1306360395536502784 Que estupido es @SoyListorti. Porque no cuenta cuando Hoppe le metía los cuernos a laurita? Eso nadie lo dice! — Yesi (@yesiina) September 16, 2020

https://twitter.com/LaTanaAngie/status/1306359226198118400 Pero q tema de mierda no? Es necesario publicar esto? Q falta de respeto a la intimidad! Laura nunca hablo, Hoppe nunca hablo... qué pasa q hay tantos opinologos! Siempre de lado del caballero no? Ambos sabrán lo q paso — AngelitaRosa (@LaTanaAngie) September 16, 2020

https://twitter.com/Carmela_dapraia/status/1306358755119034369 Claro, Hoppe le metio los cuernos pero estaba todo ok, ella lo hace y está todo mal — Carmela García (@Carmela_dapraia) September 16, 2020

https://twitter.com/SilviaQ34188726/status/1306358737029005315 Cuando Hoppe la engañaba con todas las bailarinas era el winer. Atrasa mil años pegarle a @laufer4 laurita. Machismo d aca a la luna — Silvia (@SilviaQ34188726) September 16, 2020

https://twitter.com/fabi_alvarez/status/1306358627293421569 Y cuando Fede Hoppe le metía los cuernos con cuánta podía no cuenta @SoyListorti ? https://t.co/wJBy6jvi4r — Fabián Álvarez (@fabi_alvarez) September 16, 2020

https://twitter.com/Mari07675120/status/1306357965763608576 Cuando Lau y Hoppe estaban d novios y Hoppe la engañaba todos felices. Pero en el momento q Lau hace lo mismo ahí del les cae mal. Lau les caía bien mientras no diga ni haga nada — Marcho (@Mari07675120) September 16, 2020

https://twitter.com/aliiutne/status/1306357477693362176 Pregunta el señor Hoppe es un Santo??? Digo xq salen todos sus amiguitos a defenderlo . Dios mío que boludos... Laura deja que la gilada hable vos seguí creciendo te lo mereces — alicia utne (@aliiutne) September 16, 2020