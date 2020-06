Listorti la pasó mal por el coronavirus

Si bien la activación del protocolo fue una situación inesperada, Listorti supo conservar la calma: “No me asusté, pero obviamente la tuve que llamar a mi mamá porque no me iba a ver en la tele así que algo le tenía que decir. Y ella sí se asustó”

José María Listorti cuenta en primera persona cómo se realiza el protocolo de Covid-19

El conductor explicó que el personal de salud fue muy estricto en cuanto a las medidas de prevención y cuidado: “No entraba nadie a la habitación más que los médicos. Todo el material que utilizan es descartable. Y el termómetro me quedaba a mí”.

El hisopado es bastante molesto, te lo hacen por garganta y nariz

Médicos asustados

“Te aíslan de una forma que no podés tocar nada. Me avisaban cuando estaba la comida y yo la agarraba. Y creo que muchos médicos están un poco asustados porque cuando entraban, me pedían que me pusiera el barbijo y mantenían distancia social”, agregó.

A su vez, detalló cómo es el estudio que le hicieron para descartar que tuviera Covid-19. “El hisopado es bastante molesto, te lo hacen por garganta y nariz. Me dijeron que cierre los ojos porque va muy adentro. Pero no sentí nada, una cosquilla no más. Y en 24 horas me dieron el resultado”, contó el imitador.