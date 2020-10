Lizardo Ponce fue acusado de asistir a una fiesta clandestina

"No se respetaron los protocolos en esa fiesta. Se ve que están sin barbijo y Lizardo pegado a otra gente", "Sea legal o no ese evento, no veo el distanciamiento social. El chico de azul casi que se le sienta arriba a Lizardo", "No lo van a sancionar al acomodado y lo van a justificar con que es autorizada la fiesta, ¿y el barbijo y el distanciamiento?", fueron algunos comentarios que circularon en las redes.

AA-Lizardo-Ponce-022.png

Desmentida

Al leer los tuits y las primeras noticias que lo vinculaban a una "fiesta clandestina", Lizardo respondió por medio de Twitter, red en la que lo siguen 385 mil seguidores. "No fui a ninguna fiesta clandestina. Fui a trabajar y siguiendo los protocolos correspondientes como hago siempre", remarcó el influencer.

Lizardo generó polémica en las redes al asistir a un evento sin barbijo.