Lizy Tagliani reconoció que viajará para conocer a su hermana

Amada

Sobre su relación con el público, reflexionó: “Yo creo que siento que cada persona se tiene que ganar el cariño, todos tenemos que sentir y demostrar que somos buenas personas, que no hay que tener miedo a lo diferente”.

“La gente lo que siempre me dice es que no cambie, que no pierda mi humildad, no sabría cuál es mi humildad, porque creo que siempre fui igual”, explicó la conductora y ex peluquera.

“Aguantaaaa”

Por otro lado, Lizy apeló ayer a su humor ante las críticas y algunos insultos homofóbicos que recibe en la red del pajarito. La conductora no anduvo con chiquitas y le contestó a un usuario que le hizo un comentario desagradable. “Aguantaaaaa, Barbie tropical. Jajajaja”, fue la respuesta de la mediática. Luego, en otro tuit agregó: “No sabemos qué es? Sr. Sra. sólo sabemos que es una bolsa llena de merda a la hora de tuitear”.