Lizy volvió a ver a su novio y ya piensa en casarse

En ese momento, ambos contaron que tienen planes de casarse, y que fue Leo quien se lo pidió en plena cuarentena.

"Estamos encaminados, fue una propuesta informal. A mí me gustaría ser un poco más específico. Me gustaría cuando pase la cuarentena sentarme con ella a charlar, pero la propuesta está y sería una linda idea. Ella se arrebató y dijo sí de una", señaló el novio, y agregó: "Me gustaría hacer una fiesta bien grande y que los padrinos sean Susana Giménez y Marley. Pero en realidad me gustaría que uno de los padrinos sea un productor de Lizy, Rodolfo, que fue quien hizo todo para conocernos".

Lizy y Leo precisamente se conocieron en los estudios del ciclo de juegos de Telefe y tuvieron un accidentado inicio de relación: muchos seguidores de la humorista manifestaron que el joven sólo se acercaba por interés, por lo que decidió romper su relación a pocas horas de haberla iniciado. "Gracias por los mensajes. Leo no tiene nada que ver. Él es un encanto conmigo y súper libre. Soy yo la que padece las cosas que se dicen, me duele y me hace mal. Pienso en su familia y digo no se puede hacer daño a quien se quiere. Capaz estoy loca", contó Lizy.

Sin embargo, después de pensar algunos días, Tagliani se reconcilió con Alturria y lo celebró a los cuatro vientos.

