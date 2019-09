“Ellos tuvieron que sostenerme porque estuve mal durante mucho tiempo y me encontraba solo en el mundo. Ellos me apoyaron mucho. Sabían cómo era yo y de pronto encontré el refugio en la familia”, aseguró Diego.

"Me pasaron cosas como a cualquier ser humano, pero nunca nada así, con un montón de calumnias en el medio. Tenés que enfrentar después la vida. Hubo muchas calumnias en el medio, muchas, resistí y seguí para adelante. Yo creo que si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física, mental y emocional”, sostuvo.

Diego también destacó el lugar que tuvo Yanina Latorre: “Ella me contuvo durante toda mi vida, esto quizás fue la ‘gran prueba’, pero después tuve momentos delicados como cuando terminé de jugar al fútbol y me tenía que mudar de un país a otro. Ella lo que quería era que yo me dedique a jugar al fútbol, nada más. Eso me consumía muchas energías y si no tenés una persona que te contenga y te ayude a solucionar todo lo demás. Yo no estuve en ninguno de los dos partos, porque yo estaba jugando en México y no pude ver sus nacimientos”, enumeró.

“Yanina tiene una fuerza de voluntad increíble. Es un toro. Así como la ves, rubia y con mucho prejuicio de la gente, es una mina que vale oro. Siempre va para adelante, es muy auténtica, dice lo que tiene que decir, no es rebuscada, no dice una cosa y por atrás dice otra. En la tele es un personaje”, diferenció el exdeportista.

Cuando Pampita le recordó que el paso de Yanina por el "Bailando" coincidió con el peor momento de su crisis matrimonial y le preguntó en qué estado anímico llegaba a la casa, el ex futbolista subrayó: "Es admirable lo que hizo, fue hacia adelante, tiene una cabeza muy particular también. Ella llegaba triste, estaba triste. Eso (por el "Bailando") te libera, tiene ese efecto de que por un momento pierdas la realidad y te enfoques en otra cosa... pero ese momento llegaba, y estaba triste".

"Era impresionante como podía mantener a toda la familia. No era solamente contener lo que pasaba afuera. Venía a casa y siempre nos cuidó, nos preguntaba todo el tiempo cómo estábamos", acotó conmovida Lola.

"Yo un día entré a casa, ella lo sabe (por Lola), en medio de todo el lío y me quebré", confesó Latorre. "Después pasó, afrontar lo que viene. Fue injusto, fue un ochenta por ciento de calumnias. En la vida se cometen errores, pero sin ánimo de hacerle mal a nadie", agregó.

"No estamos muy humanizados, somos personas públicas y la gente busca la perfección. Cuando te corrés de esa ‘perfección’ enseguida viene el veredicto y la imaginación de la gente aspira a que no te equivoques, que seas perfecto y les cumplas los sueños. De repente cuando pasa algo es duro aceptarlo, pero tuve fortaleza y los tuve a ellos”, concluyó.

Horas después, Lola tuvo que afrontar la sentencia del Bailando y no pudo contener las lágrimas cuando Marcelo Tinelli mencionó la entrevista que había hecho con Pampita.

