Llanto y bronca contra Claudia: Rocío Oliva, prohibida en el velorio de Maradona

El dolor que invade a todos desde que se supo que murió Maradona no impidió un nuevo escándalo. Rocío Oliva, la última pareja de El Diez, no pudo entrar al velatorio íntimo que se realizó hasta las seis de la mañana de este jueves. “Estoy esperando la autorización de Claudia (Villafañe)”, fueron las primeras palabras de la futbolista, que llegó al lugar a bordo de su auto a las 4:22 de la madrugada. Ante la negativa del personal de seguridad para dejarla cruzar el vallado, la panelista de Polémica en el Bar (que hacía unas horas había dicho presente en el programa que conduce Mariano Iúdica para hablar del astro del fútbol, a horas de su partida), se acercó al vallado y habló con un efectivo, quien le pidió "volver a las 7", el horario donde se habilitaba la ceremonia para que despidan a Maradona todo el público que estaba en las afueras realizando unas largas filas.

"Me dijeron que venga a las 7 de la mañana cuando venga toda la gente", se quejó ante la prensa con lágrimas en sus ojos. "Dicen que Claudia no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver", agregó en diálogo con Todo Noticias.

Al ser consultada sobre su ausencia en la lista que permitía el ingreso al acto de familiares y allegados, expresó: "No tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo".

Antes de regresar a su vehículo, donde estaba acompañada por su madre, Rocío disparó: "Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga".

Conocida la noticia del fallecimiento de Maradona, Rocío, la mujer que lo acompañó durante años en toda su travesía profesional por los Emiratos Árabes Unidos y se terminó separando en 2018 se quebró en llanto en un especial que hizo Polémica en el bar junto a Mariano Iúdica.

"Me cuesta caer. De hecho no caigo. Hoy salí del programa y me dicen: 'Mirá este Twitter de (Jorge) Rial'. No sabía nada. Lo tomé como algo que tenía una solución. Empecé a escuchar rumores de su fallecimiento. Me subí al auto y llamé a mi mamá. Me fui a mi casa. La gente me decía 'fuerza' desde los autos. Hasta ahí, no quería creer. Fue muy triste", relató Rocío en la pantalla de América TV.

"Diego fue un hombre muy importante en mi vida. Fue muy bueno conmigo. Siempre lo voy a recordar bien. Fue bueno conmigo, con mi familia. Humilde, solidario. Con un corazón gigante, con ganas de vivir", agregó la joven que se enteró de la muerte de su ex pareja a la salida del ciclo Flor de equipo (Telefe), donde había asistido como invitada.