Llega el tiempo de Foo Fighters en Mood Live

El Viejo Rey a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Ruleta a Los Piojos, Ecos a Soda Stereo, Release a Pearl Jam y Masterplan a Oasis son algunas de las bandas neuquinas que rinden tributo a estas grandes bandas. Y en cada presentación que realizan, el público responde con creces y va al reencuentro de sus canciones en vivo y también, por qué no, a transportarse a una etapa de su vida. Ante ese panorama que sucede y se ha instalado en la cartelera zonal, Everlong ahora tendrá su turno el viernes en Mood Live (Ministro González 40). La banda que rinde homenaje a Foo Fighters llegará a ese escenario con No Way Back, título que lleva su show, que se extenderá por el lapso de dos horas y media.