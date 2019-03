Llevó a juicio al ex por subir sus videos sexuales

La mayoría de los que recurren a humillar a sus ex parejas mediante este método en internet son hombres. El caso de Paula -quien por cuestiones legales pide que no se mencione el nombre del acusado- cobró notoriedad a nivel nacional en junio de 2017. Fue cuando su ex fue procesado con prisión preventiva, con el beneficio de la excarcelación, por los delitos de “coacción” y “lesiones leves calificadas”. En ese entonces también fue embargado por $30.000. Aún no se definió la fecha de inicio del juicio.