Lo asaltaron y la policía lo metió en una villa

Un poco por las ganas de recuperar sus pertenencias y otro poco por la necesidad de justicia, logró conectarse con su teléfono por una aplicación de rastreo. Y lo encontró: estaba en villa Zavaleta, a sólo diez cuadras del distrito tecnológico. “Volví a llamar a la Policía, vino un patrullero y me llevaron a la comisaría para tomarme declaración. Ahí me dijeron que llamaron al fiscal y que los autorizó a ir. Me subieron al patrullero y fuimos siguiendo el mapa”, relató. La aplicación los llevó hacia un auto, con las mismas características del que habían usado los ladrones para escapar. Sebastián lo veía a metros, escondido detrás de la puerta blindada, esperando que no hiciera falta resguardarse. Pero los policías no recibieron la autorización para poder secuestrar el vehículo en el que estaba el celular y, al final, todo quedó en la nada.