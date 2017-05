Según testigos, era habitual que el joven ladrón robara ropa en esta feria, y en esta ocasión un grupo de comerciantes lo sorprendido in fraganti y decidió tomar justicia por mano propia. “Estamos cansados de que se lo lleve la Policía y al rato lo liberen por ser menor de edad”, dijo uno de los comerciantes. Por eso, cuando llegaron los uniformados, los trabajadores miraron para otro lado y dijeron que no sabían quiénes desnudaron y ataron a un poste al muchacho. Mauricio, a su vez, declaró que no podía reconocer quiénes lo habían atado.

“Esto es tierra de nadie”, dijo un vecino del lugar, quien defendió la actitud contra el muchacho al decir que “es un escarmiento para él y para todos los que vienen a robar acá. Vamos a seguir haciendo esto”, advirtió.