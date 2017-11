La participante del “Bailando” confesó que está saliendo con alguien pero que no puede decir su nombre “por una cuestión personal”. “Está en la misma que yo. No tiene compromiso, yo tampoco. Pero cuando estás en el ambiente y no es algo estable…”, contó Mica. Y aclaró: “Puedo estar a puertas cerradas un tiempo, por lo menos hasta que sienta que es seguro”. ¿Será Fabián Cubero?.