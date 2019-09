Lo que nunca imaginó el ex Rojo fue que ese "mensaje y gesto de amor, de cariño" le terminaría costando la tarjeta roja. Reglamentariamente la amarilla que le sacó el juez Fernando Jara es correcta. Pero lo que cuestiona Carmona, con razón, es la falta de sensibilidad y sentido común del reglamento, que en este caso el hombre de negro cumplió al pie de la letra...

"Solamente una persona que no tocó nunca una pelota de fútbol puede juzgar algo así. Si fuera otro mensaje, hiriente, estaría de acuerdo totalmente. Pero es un mensaje de amor, cariño, con todo el respeto del mundo. Como pasó la vez pasada el hecho de Malvinas (por el de Maracacinho que fue expulsado Roberto Múñoz por exhibir una bandera de ese tenor en una fecha especial), que me acuerdo. Se debería tener otro criterio", opina con buen criterio ante la consulta de LMN.

"Hay muchas cosas del fútbol que se deberían ver y cambiar. Así como se resaltan hechos de injusticia y de violencia estos gestos también se deberían celebrar y destacar , pero bueno es la sociedad en la que vivimos. No me interesa lo deportivo, pasaba por lo humano", lamenta el ex defensor del Rojo.

Dentro de todo esas sensaciones feas que le quedaron, Carmona resalta el gesto del entrenador rival, Guillermo Doglioli. "Él está pasando una situación parecida y si bien fue uno de los que le avisó al juez, sin saber lo que me estaba pasando, valoro que cuando le comentaron, se acercó a hablarme y a pedirme disculpas. Se agradece, es un partido de fútbol y la vida sigue", reflexiona con inteligencia.

Y por último aclara que su indignación tras la expulsión fue por sentir que no se comprendía el problema familiar que vive y que no tiene nada en contra de Independiente, club del que guarda un grato recuerdo. "Son calenturas del momento. No fue en contra de nadie y no tengo ningún problema con nadie, el mejor recuerdo de Independiente", culmina Eze Carmona.

Los buenos sentimientos valen más que una roja o una fecha sin poder jugar.

